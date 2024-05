Moretti corre negli ’Stati. Uniti d’Europa’

L’altra candidata cesenate alle elezioni del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno, oltre a Sandro Gozi, è Maria Laura Moretti, insegnante in pensione candidata per i libdem europei, movimento che si colloca all’interno di Renew Europe, forza politica europea a di cui è rappresentante anche Sandro Gozi. Corre nella lista ’Stati Uniti d’Europa’ di cui fanno parte anche Italia Viva, radicali e partito socialista. Moretti è stata segretaria del Pd di Cesena sino al 2021 e poi è entrata in Italia Viva, partito per cui è in lista anche alle comunali di Cesena.

"Sono stata scelta – dichiara – in quanto espressione territoriale del movimento federalista europeo di cui sono segretaria della sezione di Cesena dal 2014 da parte dei liberaldemocratici, formazione politica di cui fanno parte anche Sandro Gozi e Luigi Di Placido, ed e è per me motivo di grande orgoglio spendermi per l’Europa federale in cui credo da sempre".