Morganti crede nell’Angelini: "La stagione è ancora lunga"

"I momenti difficili rappresentano le migliori occasioni per crescere, le difficoltà possono diventare ottime opportunità". Il presidente del Volley Club Maurizio Morganti rilancia la sua piena fiducia nel progetto dell’Elettromeccanica Angelini, impegnata nel campionato di serie B1 femminile e che, dopo un avvio di stagione col turbo, è incappata in tre sconfitte consecutive.

Presidente Morganti, l’assenza della veterana Giada Benazzi si sta facendo sentire.

"Era normale che fosse così. Benazzi in campo non porta soltanto il suo talento, ma anche l’esperienza di una giocatrice che sa sempre dare i consigli giusti al momento giusto, togliendo magari pressione alle compagne in una giocata delicata e dando sicurezza al resto del gruppo".

L’assenza sarà lunga?

"Non volgiamo forzare i tempi di recupero, perché il nostro spirito è quello di mettere davanti a tutto la salute delle nostre atlete. Giada salterà di certo anche la prossima partita, dopo di che vedremo: ragioniamo ovviamente insieme allo staff medico che la sta seguendo. In ogni caso questa situazione ha portato anche nuove opportunità".

Quali?

"Con l’organico ridotto, ha guadagnato un posto da titolare la nostra giovanissima Amalia Pasini, classe 2008, che ha subito saputo rendersi protagonista, facendosi trovare ponta a una sfida tutt’altro che semplice. Certo, deve crescere e migliorare, ma questo è un ottimo modo per farlo. A velocità doppia". Nel frattempo però avete perso la vetta.

"Siamo quarti, ma siamo comunque vicinissimi alle prime della classe. Niente è deciso. La stagione è davvero lunga".

Prospettive?

"La società ha piena fiducia nella squadra: non siamo preoccupati, perché vediamo che il gruppo resta sulla giusta strada, quella che passa dal duro lavoro in allenamento, dalla determinazione, dall’entusiasmo e dallo spirito di sacrificio. La squadra deve continuare a giocare serena, consapevole dei propri mezzi e del fatto che non siamo qui a chiedere risultati a tutti i costi".

Nel frattempo continuate a coltivare talenti.

"La collaborazione con Bcc Romagnolo si è dimostrata cruciale nell’allestire due squadre di serie D, una maschile e una femminile. Sono le fucine nelle quali si plasmano le abilità di atlete e atleti giovanissimi che magari in futuro potranno approdare in serie B".

Luca Ravaglia