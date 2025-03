Morto sbalzato dal muletto. Oggi l’addio ad Alessandro

Si svolgeranno oggi, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Alfero, i funerali di Alessandro Guerra, 54 anni, deceduto per infortunio sul lavoro mercoledì mattina, cadendo a terra mentre era alla guida di un piccolo mezzo meccanico. Guerra lavorava per l’impresa di costruzioni Edilbalze di Balze di Verghereto, impresa con attività e esperienza pluridecennale, impegnata in un intervento edile in un cantiere pubblico di viale Bruno Buozzi di Arezzo. La salma dello sfortunato lavoratore partirà questa mattina dalla città toscana, che dista meno di 100 chilometri da Alfero di Verghereto, per mezzo delle Onoranze funebri Locatelli di San Piero in Bagno, con destinazione la chiesa parrocchiale alferese, dove saranno celebrati i funerali.

Anche ieri il paese di Alfero, e si può dire tutto l’Alto Savio, era tristemente avvolto dal comune sentimento di cordoglio e di grande e affettuosa commozione per la tragica fine che ha colpito un lavoratore di quella piccola località, dove tutti conoscevano e stimavano Alessandro Guerra, persona buona, tranquilla, che partecipava anche ad alcune iniziative alferesi, tra cui il Palio dei Somari, la BeviMagnalonga ed altre. A Guerra piaceva anche andare a caccia, anche se, prima di decidere di avviarsi per una battuta, la precedenza era sempre per le necessità della famiglia. Una famiglia, composta dalla moglie Francesca e dai figli Martina e Michele. Una famiglia che, da mercoledì mattina, è ammutolita in un immenso dolore e fors’anche ancora incredula che il loro Alessandro non ci sia più.

gi. mo.