Mostra commemorativa per Corzani e Berni

Prosegue alla Loggetta Lippi, a Bagno di Romagna, promossa da Anpi- Alto Savio, la mostra fotografica commemorativa, che resterà aperta sino a domenica 29 settembre, dedicata alla vita di Tino Corzani di San Piero, medaglia d’argento al valor militare, valoroso comandante e partigiano dell’8° Brigata Garibaldi ucciso 80 anni fa, e al partigiano Luigi Berni. "Corzani, all’età di 27 anni, fu vittima di un brutale assassinio, perpetrato il 15 maggio 1944 dai fascisti in località Riacci nell’alta Val Bidente di Bagno – ricorda l’Anpi Alto Savio –. La mostra offre uno sguardo attraverso i momenti salienti della sua vita, e rappresenta, altresì, un omaggio sentito a coloro che, come lui, hanno lottato, per la libertà. E’ fondamentale che il loro coraggio e sacrificio siano ricordati e onorati anche oggi, affinché il loro spirito possa continuare a ispirare le generazioni future".

Luigi Berni (Bagno 1894-Passo delle Radici 1944), antifascista, medaglia d’oro al valor militare, da Bagno si era trasferito in Garfagnana e quando ebbe inizio la Resistenza, nonostante la numerosa famiglia e la non più giovane età, si era dato alla lotta contro i nazifascisti, iniziando la propria attività come informatore e staffetta partigiana. Catturato dai tedeschi durante un rastrellamento, consegnato ai fascisti per carpirgli informazioni, fu torturato inutilmente per vari giorni. Legato ad un automezzo germanico fu trascinato, con una corda al collo, lungo una strada della Garfagnana e poi abbandonato ai margini della stessa. Orari di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

