Mostre, anche nel 2025 artisti di spessore

Con la mostra del pittore Marco Guazzarini e il bellissimo presepe animato realizzato dalla Corale di Sarsina, visitabili fino a domani, termina l’attività espositiva per l’anno 2024 che ha trovato spazio nella location della Sala Mostre del Centro Studi Plautini di Sarsina, attività curata con maestrìa e professionalità da Antonio Crociani (nella foto). "E’ stato un anno molto impegnativo e di personale soddisfazione nel portare a Sarsina – sottolinea – artisti di grande spessore, come mi auguro di fare durante il 2025. La programmazione per il nuovo anno è già in fase di ultimazione".