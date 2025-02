Mozione di sostegno all’Ucraina

Il secondo consiglio comunale del mese si terrà mercoledì alle 15 e sarà introdotto da tre interpellanze. La prima a firma dal Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Vittorio Valletta relativa alla vasca di espansione di Rio Marano; la seconda, a firma dei consiglieri di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise, sullo stato di attuazione della fermata per persone con disabilità a Diegaro; la terza, ed ultima, presentata sempre dai consiglieri di Cesena Siamo Noi, sarà inerente al tratto stradale di via San Cristoforo con riferimento all’immissione da e per la secante. Il consigliere comunale Francesco Biguzzi dei Popolari per Cesena presenterà un ordine del giorno riguardante la “solidarietà al popolo ucraino a tre anni dall’aggressione, per una pace giusta e nella sicurezza”.

Come di consueto, i lavori saranno trasmessi in diretta sul portale dell’ente cesena.consiglicloud.it.