Musica e comicità con Sergio Casabianca a Cesenatico

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel fine settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera alle 22 si terrà lo spettacolo di cabaret di Sergio Casabianca, in cui la musica incontra la comicità, per un monologo di grande ironia che tocca vari temi con semplicità ma sempre ricco di verve. La musica live proseguirà anche domani ma in altri orari, con la Colazione in Musica a partire dalle 9.30 del mattino sino alle 11.30, il Pranzo a buffet in musica dalle 12.30 alle 14.30 e l’Aperitivo in Musica a partire dalle 17 in poi. Informazioni al 328 7723203.