Nei campi mancano i braccianti "Meno burocrazia e più visti"

di Annamaria Senni Servono novemila braccianti e lavoratori dipendenti nel mondo dell’agricoltura cesenate. Sono queste le assunzioni necessarie per assicurare all’agricoltura cesenate la piena operatività nel 2023 secondo Confagricoltura. Dalla zootecnia all’ortofrutta, dai cereali alla realtà vitinicola, non tralasciando la raccolta estiva di frutta e verdura, novemila lavoratori saranno necessari nel 2023. Ma il lavoro nei campi non sembra avere la stessa attrattiva di un tempo, e i braccianti, italiani o stranieri che siano, scarseggiano. Tra i settori più in difficolta nel Cesenate, quelli in cui è richiesta più manodopera, c’è principalmente la frutticoltura: in particolare pesco e nettarina, albicocco, ciliegio, mele e fragole. Anche l’agricoltura emiliano-romagnola è alla continua ricerca di manodopera. E in Italia è la stessa storia. In particolare è alta l’esigenza di lavoratori stagionali stranieri. Una richiesta di forza lavoro che non si riesce a colmare. Lo stesso ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto un ‘avanti e indrè’ ‘annunciando’ (e poi ‘frenando’) l’esistenza di un piano del governo per far arrivare in Italia 500mila migranti regolari per l’agricoltura. Restringendo il focus alla regione, vediamo che l’anno scorso le assunzioni a livello regionale hanno raggiunto quota 130mila unità e il numero di attivazioni salirà a 133mila unità...