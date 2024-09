"Nei posti di mare locazioni solo estive"

Christian Dradi, dell’agenzia Solo Affitti di Cesenatico, spiega che la difficoltà di trovare una casa in affitto nella città di mare è elevatissima.

Christian Dradi perché è così difficile trovare casa in affitto al mare?

"La situazione di crisi degli affitti a Cesenatico è una situazione che perdura da alcuni anni. Al mare c’è una richiesta molto elevata di affitti annuali e un’offerta che non è in grado di soddisfare neanche il 50% della domanda che c’è".

Quali sono i motivi per cui un singolo o una famiglia decidono di andare in affitto?

"I motivi di una richiesta sono svariati: dalla separazione, a un trasferimento lavorativo, a chi viene in vacanza una settimana o più e poi si innamora di Cesenatico e decide di di trascorrere la sua vita qua".

Perché l’offerta non è misurata alla domanda?

"Perché ci sono tanti immobili che d’inverno vengono tenuti chiusi. Qui sulla costa c’è una tradizione, un po’ datata, dell’affitto turistico. I proprietari, memori degli affitti d’oro in cui si affittava d’estate a prezzi esorbitanti, sono rimasti legati a questa tradizione".

Oggi le domande di affitti estive sono cambiate?

"Oggi molto si riduce ai mesi di luglio e agosto, e soltanto ultimamente qualcuno sta valutando l’idea di mettere a rendita il proprio immobile in maniera continuativa. Ma la scelta che fanno molti proprietari è di affittare per l’estate e per l’inverno a persone diverse, in modo da guadagnare di più".

Le case che vengono date in locazione sono nuove o vecchie? "Cesenatico è una città un po’ datata e molte abitazioni, costruite negli anni ’60, ‘70 e ’80, non sono state riviste o sono state ristrutturate in maniera modesta, soprattutto nella zona più laterale come Valverde e Villamarina". Riuscite a soddisfare tutte le domande di affitto che arrivano alla vostra agenzia?

"La domanda di affitti di cui ci occupiamo è molto elevata, sia nell’estivo che nel residenziale, e oggi l’offerta che abbiamo è capace di soddisfare circa il 20 per cento delle domande".

Chi non trova un’abitazione per la locazione decide in alternativa di comprare casa?

"Difficilmente chi cerca l’affitto poi opta per comprare casa. Anche chi si trasferisce da un’altra città, prima di fare il passo importante dell’acquisto, in un primo momento cerca un’abitazione di affitto. Allo stesso tempo un giovane che va a vivere da solo difficilmente ha le capacità economiche per comprare, così come chi esce da una convivenza".

La vostra agenzia offre anche delle garanzie per i proprietari…

"Noi proponiamo la soluzione Solo Affitti pay, gestendo direttamente il rapporto tra inquilini e proprietari e facendoci carico di eventuali azioni di sfratto con ottimi risultati. E poi c’è molta selezione da parte nostra e il nostro compito è di trovare inquilini dietro i quali ci siano delle garanzie. Il prodotto che Solo Affitti tratta si avvale di pacchetti assicurativi".

a.s.