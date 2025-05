Nella rete delle liste civiche entra anche quella di Cesenatico

Cesenatico Civica aderisce a Emilia Romagna Civica, la rete regionale delle liste civiche di area di centrosinistra che è stata costituita a Forlì alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del consigliere regionale Vincenzo Paldino, capogruppo di Civici con De Pascale. Questa federazione ha l’obiettivo di allargare la partecipazione democratica, creando una rete di collaborazione tra le realtà civiche locali per dare loro un riferimento a livello del consiglio regionale per contribuire a trovare soluzioni e proporre progetti rivolti al territorio romagnolo. Tra i primi temi su cui il presidente De Pascale ha invitato le liste civiche a costituire dei gruppi di lavoro, ci sono il rilancio e sviluppo della rete oncologica romagnola, del turismo balneare e degli scali aeroportuali di Forlì e Rimini. Lorena Fantozzi, vicesindaco di Cesenatico, nel suo intervento ha affermato quanto sia importante per Cesenatico Civica aderire a questo progetto che può dare più strumenti e forza nella gestione del nostro territorio: "Questa federazione può essere una sorta di amplificatore delle liste civiche della regione Emilia-Romagna, che saranno così in grado di portare il proprio contributo oltre i confini di ogni singolo Comune, mettendo a valore il civismo che le caratterizza". Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica in consiglio comunale, ha sottolineato che lo spirito della lista civica è quello di essere un’organizzazione che cerca risposte concrete ai problemi dei cittadini, ascoltando i diversi punti di vista, valorizzando competenze e risorse presenti nella comunità: "Vogliamo continuare ad essere uno strumento al servizio dei cittadini per far sentire la loro voce a livello comunale e, da oggi, anche regionale".

g.m.