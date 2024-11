"Nessuna compravendita per creare plusvalenze fittizie" Nell'udienza del processo per la bancarotta dell'Ac Cesena, l'ex presidente del Chievo Verona e un avvocato rispondono alle accuse di operazioni illecite. Campedelli nega le compravendite di giocatori per creare plusvalenze fittizie, mentre Dionigi descrive il clima finanziario precario dell'Ac Cesena.