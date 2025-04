"Nessuna modifica, lavoro in spiaggia"

Alessandro Forti ha 20 anni e frequenta la quinta superiore al Comandini. "Penso che finché si è minorenni, e si è liberi da impegni di lavoro, è bene fare un periodo estivo di vacanze scolastiche più corto e avere la possibilità di fare più vacanze durante l’anno, in primavera a in autunno come succede in Inghilterra dove gli studenti hanno molte settimane di vacanza durante l’anno. Io invece, che sono uno studente maggiorenne e durante l’estate faccio la stagione al mare, preferisco come scelta personale lasciare le cose come stanno: e cioè iniziare la scuola a metà settembre e finirla a inizio giugno. Le vacanze estive lunghe mi consentono di lavorare un po’ di più".