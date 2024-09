"Nessuno ci dà la casa in affitto, aiutateci"

In riviera c’è una famiglia intera che dorme in negozio perchè non riesce a trovare un appartamento in affitto. Accade a Cesenatico, dove nella zona di Ponente da otto anni una coppia di commercianti ha aperto un’attività in via Cavour. Siamo in una zona turistica ed è per questo motivo che hanno deciso di investire qui Dider Khan e la moglie Razia Hossain Ruby, entrambi provenienti dal Bangladesh ma da diciotto anni trasferiti in Italia, dove sperano di poter continuare a vivere. Dal loro matrimonio sono nati tre figli che hanno 14, 10 e 6 anni.

A Cesenatico la qualità della vita è alta, c’è vita tutto l’anno e non soltanto in estate. Tuttavia i costi degli affitti sono alti ed inoltre la disponibilità di case è bassa, anche perchè molti proprietari oggi preferiscono affittare soltanto in estate. Il motivo è legato al fatto che tante persone hanno avuto dei contrasti con gli affittuari che non hanno mantenuto gli accordi e hanno continuato comunque ad occupare le abitazioni, causando danni economici. La famiglia di commercianti in questione tiene a sottolineare di non essere così, da mesi sta cercando un alloggio e, a differenza di altre persone, Khan Dider non lo pretende gratis dal Comune, vuole pagarlo, come egli stesso ci ha dichiarato.

"Siamo molto preoccupati, perchè non abbiamo una casa in cui vivere, anche se io dispongo di denaro a sufficienza per affittarne una. Ci siamo rivolti a tante persone, siamo andati in diverse agenzie, ma sinora non c’è nessuna disponibilità". Khan e Razia hanno entrambi chiesto la nazionalità italiana e i loro tre figli sono tutti nati in Italia. Khan sottolinea quanto sia difficile dover affrontare l’inverno in queste condizioni: "Per l’estate ci siamo arrangiati, pur con mille difficoltà, ma adesso viene la brutta stagione e sono in apprensione per la mia famiglia. Attualmente continuiamo a vivere con i nostri tre figli nel retro del mio negozio, dove c’è una piccola stanza. Ma qui d’inverno fa molto freddo ed inoltre i figli devono andare a scuola".

Dider Khan fa un appello per avere un alloggio in affitto: "Faccio questa richiesta col cuore in mano, perchè mia moglie e i miei figli hanno diritto ad avere una casa. Ripeto, io ho le disponibilità economiche per pagare l’affitto, non chiediamo nulla gratis, sono disposto ad anticipare 6 mesi di canone e a fare una fidejussione, però aiutateci, non importa in quale zona lo troviamo, ma abbiamo bisogno di un appartamento". In questa richiesta di aiuto ci sono tutte le preoccupazioni di un padre di famiglia. Dider chiede di essere contattato al 371 5944640, nella speranza di trovare un proprietario che creda in lui, anche perchè ci sono persone disposte a firmare una garanzia.

Giacomo Mascellani