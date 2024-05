Notte Europea dei Musei. Visite guidate e mostre per tutti

Aperture straordinarie in orario serale, visite guidate, incontri con gli artisti nei principali musei e gallerie della città, dalla Biblioteca Malatestiana a Villa Silvia Carducci. E’ il carnet della Notte Europea dei Musei, in programm anche nella nostra città sabato 18 maggio. Tantissime le proposte in campo, gli ingressi ai musei e alle mostre sono gratuiti per l’occasione. In Biblioteca Malatestiana (piazza Bufalini, 1) si potrà visitare la mostra "I libri del Papa. Pio VII nello specchio della sua Biblioteca". L’esposizione sarà occasione per ammirare non solo i suggestivi ambienti che ospitano la collezione pontificia, ma anche per vedere da vicino testi rari e preziosi. Visite guidate con partenza ogni ora dalle 19 alle 23 fino ad esaurimento posti consentiti. È consigliata la prenotazione allo 0547.610892 o a prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Visite guidate al Museo Archeologico (via Montalti, 4) che resterà aperto dalle ore 20 alle 24. Accompagnato dal Gruppo Archeologico Cesenate ‘Giorgio Albano’ il visitatore potrà conoscere da vicino i mosaici e i reperti del colle Garampo che saranno esposti nel futuro museo. Previste inoltre, dalle ore 20 alla ore 21.30, degustazioni di antiche ricette del I secolo d.C. a cura di Arkeogustus tra le ricette di Marco Gavio Apicio, Catone e Columella, per scoprire insieme la cucina degli antichi Romani. Alla degustazione è abbinata la visita guidata al Museo Archeologico. Per l’occasione saranno presenti anche i rievocatori dell’Associazione Terre Centuriate. Costo della degustazione: 10 euro a persone, 5 euro per i visitatori fino ai 12 anni, gratuito fino ai 5. E’ necessario prenotarsi allo 0547610892 oppure prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Sarà aperta anche la Casa museo di Renato Serra con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ nelle vesti di ciceroni. Dalle ore 20 alle ore 23 sono previste visite guidate ogni mezz’ora; alle ore 21 e alle ore 22 ci saranno letture dal "Diario di trincea" di Renato Serra, a cura di Lorenzo Pieri, con accompagnamento musicale del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’, professore Giorgio Babbini (clarinetto) e allievi Filippo Ruggeri (flauto) e Stefania Betti (arpa).

Iniziative e visite aperte a tutti inoltre anche al Museo dell’Ecologia (piazza Pietro Zangheri, 6), in Pinacoteca (via Aldini, 26) dalle 20 alle 23 l’evento "Scegli una frase e ti racconterò"; un’immersione tra lanterne e candele al museo Musicali di Villa Silvia alla scoperta della musica meccanica; notte di visite anche per le Gallerie d’arte comunali del Ridotto (Corso Mazzini, 1) e Pescheria (via Pescheria, 23). Al Ridotto la mostra "L’amore ai tempi del colera. Riletture" di Ugo Bertotti che alle ore 21 incontrerà i presenti.

re.ce.