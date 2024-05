Notte dei musei, gratis i Preraffaelliti

Il 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei, il gruppo Hera insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì offre la possibilità di visitare gratuitamente la mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’, dalle 20 alle 22.30. La mostra offre un’opportunità unica di immergersi nell’affascinante movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XIX secolo. Attraverso una selezione accurata di opere, si potranno ammirare i capolavori di artisti come Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais e William Holman Hunt, tra gli altri. Un viaggio nelle più prestigiose collezioni italiane e internazionali, con oltre 320 opere tra dipinti, sculture, fotografie, mobili, ceramiche, tessuti, manoscritti e gioielli. Per partecipare all’iniziativa è possibile prenotare l’ingresso a questo link: https://milanocivita.eventim-inhouse.de/webshop2/webticket/shop?kassierer=webfoGT&event=25721. Una volta all’interno del sito, se sprovvisti, bisognerà procedere alla creazione di un account personale. Successivamente si potrà selezionare l’orario tra quelli disponibili: 20.20, 20.40, 21, 21.20 e il numero di biglietti desiderati.

Prima di finalizzare l’acquisto e accedere ai biglietti gratuiti è necessario inserire il codice Hera-Preraffaelliti, facendo attenzione alle maiuscole e al trattino, nello spazio riservato ai buoni sconto. Una volta spinto il tasto ‘Riscuoti’ il sistema si aggiornerà automaticamente visualizzando la detrazione dell’importo. Il biglietto verrà inviato nella casella di posta elettronica, andrà stampato per essere poi esibito, insieme alla carta d’identità, il giorno della visita. È disponibile un ingresso gratuito a persona fino a esaurimento posti. Alle persone che non riusciranno a usufruire della promozione, Hera garantirà comunque l’ingresso con tariffa ridotta pari a 12 euro. Lo sconto sarà riconosciuto esibendo il codice cliente e una recente bolletta (cartacea o digitale).