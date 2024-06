Notte gialla con Ullrich e Cipollini per Pantani

Centinaia di tifosi di Marco Pantani e appassionati di ciclismo, hanno partecipato venerdì sera a "La Notte Gialla", l’evento condotto da Davide De Zan con la partecipazione dei campioni Jan Ullrich, lo storico rivale del "Pirata", Mario Cipollini e Ivan Gotti. Si è ricordata la storica doppietta del 1998, quando lo straordinario Marco Pantani vinse il Giro d’Italia e il Tour de France, toccando la vetta del mondo del ciclismo e diventando il più forte scalatore dell’epoca moderna. Sul palco hanno sfilato i ciclisti della squadra della Mercatone Uno che vinse il Giro d’Italia e il Tour de France nel 1998 capeggiata dal "Pirata". Alla serata evento hanno partecipato anche mamma Tonina, papà Paolo e Manola Pantani, la sorella del campione. Al loro tavolo anche Jan Ullrich e Vittorio Savini, lo scopritore del "Pirata" assieme alla Fausto Coppi. Tra gli artisti si sono esibiti Cristiano Militello, Claudio Lauretta, Maria Pia Timo e Francesco Baccini. A Cesenatico Davide De Zan ha presentato anche il suo secondo libro sul "Pirata" titolato "Pantani per sempre" e sono davvero tante le iniziative culturali ed editoriali dedicate al campione ed al Tour de France. In piazza Costa venerdì sera erano presenti anche gli autori del libro "L’Italia nella storia del Tour de France" scritto da Gianni Marchesini Edizioni e Geo Edizioni. L’opera si apre con le tappe del Tour 2024 in Italia, con le descrizioni di tutte le tappe, con ampio risalto alla Cesenatico-Bologna del 30 giugno, dettagliate planimetrie ed altimetrie, le storie delle città di partenza e di arrivo. All’interno del volume si parla di tutti gli 849 ciclisti italiani che hanno preso parte alle 110 edizioni del Tour de France, con un focus sui sette italiani che lo hanno vinto, che sono Ottavio Bottecchia, Gino Bartali, Fausto Coppi, Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani e Vincenzo Nibali. "Sono molto felice stasera – ha detto mamma Tonina visibilmente emozionata –, e sono contenta di vedere tanti tifosi, gli amici di Marco ed i suoi compagni di squadra". Mario Cipollini ha ricordato gli anni Novanta in cui sia lui che Pantani vincevano: "E’ stato un periodo stupendo per il ciclismo e quello che abbiamo vissuto è stato un vero momento storico". La presentazione della squadra della Mercatone è stato uno dei momenti più belli della serata, perchè tutti quelli che potevano esserci hanno voluto partecipare per ricordare Marco Pantani. Significativo anche l’intervento del grande campione Ullrich, il quale ha riconosciuto pienamente il valore e la forza del "Pirata" definendolo come il più grande corridore di quel periodo. Anche la partecipazione di Gotti è stata molto apprezzata dai tifosi di Pantani che assiepavano la piazza.

