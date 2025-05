Un ‘cappelletti western’ a km zero

L’onda lunga del lockdown Covid continua a farsi sentire, e non sempre in modo negativo. Ha rappresentato per alcuni, infatti, un’occasione inaspettata di creatività che, forse, in condizioni normali non sarebbe stata possibile. È il caso del film "Chiamatemi Joe" del regista cesenate Franco Ceredi, che lunedì 5 maggio alle 21, verrà proiettato, in prima visione assoluta, al cinema Eliseo. Lo spunto offerto a Ceredi, è stata la video-chat instaurata con gruppo di amici che, data l’impossibilità di incontrarsi fisicamente, ha contribuito a imbastire una commedia divertente da realizzare a costo zero, o quasi, coinvolgendo alcuni attori professionisti, ma soprattutto appassionati di recitazione residenti nel nostro territorio.

"Il film, girato interamente in Romagna – spiega il regista -, parla di un cowboy del vecchio West che si trova proiettato ai giorni nostri, proprio qui nelle nostre zone. All’inizio spaesato, ma con un accento sorprendentemente romagnolo, vivrà una bella avventura conoscendo amici un po’ particolari. Non mancheranno nemmeno i ‘cattivi’, venuti per tentare di rubare un oggetto che si scoprirà essere molto importante". Le riprese del "cappelletti western" per orecchiare lo "spaghetti western" all’italiana nella sua connotazione romagnola, sono state realizzate durante il 2024.

"Ne ho ricavato- aggiunge Ceredi -, un film di 106 minuti coinvolgendo circa 50 persone, con le difficoltà che ha comportato tutta l’operazione che ora mica può restare nel cassetto". "L’unico modo – prosegue Ceredi - è quello di prendere accordi ‘one to one’ con i vari cinema della Romagna per riuscire a pareggiare le spese relative all’affitto delle sale di proiezione. Lo spirito che ha animato il progetto è infatti, quello per cui tutti hanno messo l’impegno ma nessuno (produzione compresa) ha ritorni economici, solo l’orgoglio di averlo portato a termine. Riuscirci ogni volta però è una soddisfazione altrettanto immensa che fa emergere nuovamente la voglia di ricominciare daccapo qualcosa di nuovo".

Già, perché Franco Ceredi, bancario e videomaker professionista non è nuovo alla realizzazione di altri film "zero budget", quali "Il Dono" del 2015, e nel 2017 il secondo lungometraggio, dal titolo "Vedremo…" che ha coinvolto anche attori come Veronica Urban e Alessandro Pieri e dove lo scenario, suggestivo, è pur sempre quello locale.

Raffaella Candoli