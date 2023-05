Notte sotto il cielo di primavera

Domani dalle 21 alle 23 sarà possibile visitare la collezione d’arte all’interno del castello Malatestiano di Longiano e osservare la volta celeste. Infatti anche quest’anno l’AAR conclude i corsi 2023 con una serata dedicata all’osservazione del cielo primaverile. In collaborazione con la Fondazione Tito Balestra e in compagnia dei soci AAR, sarà possibile osservare e riconoscere le principali costellazioni del periodo. Inoltre attraverso i telescopi osserveremo da vicino Luna, stelle doppie ed altri oggetti del profondo cielo. In caso di maltempo sarà comunque possibile incontrarsi nella Sala dell’Arengo per una conferenza tematica. Ingresso libero e gratuito.