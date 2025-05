Nove Colli, divieto di transito sul lungomare

In occasione della 54esima edizione della granfondo Nove Colli che si disputa domenica, sono state adottate delle modifiche alla viabilità, quindi occorre prestare attenzione ai cartelli ed alle deviazioni. E’ istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione sul lungomare viale Carducci, nel tratto compreso fra via Zara e via Deledda, dalle 7 di questa mattina sino alla mezzanotte di lunedì 19 maggio, al fine di consentire l’installazione e la successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al punto di partenza e al traguardo che sono all’altezza della colonia Agip. Saranno temporaneamente chiuse al traffico anche via Deledda e via Dante Alighieri a Valverde. I divieti in viale Dei Mille, la strada parallela del lungomare, sono nel tratto compreso fra via Zara e Dante Alighieri, dalle 4 del mattino alle 21 di domenica. Sempre domenica sarà temporaneamente chiusa al traffico una parte della via Cesenatico. Altri provvedimenti interessano viale Torino, via Saffi, viale Roma, viale Trento, il cavalcavia di via Bramante utilizzato dai ciclisti al ritorno per raggiungere il lungomare. Sempre per il ritorno, sono previsti dei divieti anche nelle campagne di Sala, in via Rigossa, in via Fiorentina ed in via Fossa.

g.m.