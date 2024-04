Nuova asta di maglie. Stavolta ’in azzurro’

Il 13 febbraio scorso, il Cesena ha inaugurato la nuova collaborazione con MatchWornShirt mettendo all’asta le maglie dedicate a Pantani utilizzate contro l’Arezzo.

Ora il club ha deciso di replicare l’iniziativa.

In occasione della sfida di oggi contro la Juventus Next Gen (in diretta su Sky e su Teleromagna al canale 14 e in streaming su Now), il Cesena indosserà infatti la terza maglia azzurra che poi verrà messa all’asta a partire dalle 16.15.

MatchWornShirt è una piattaforma digitale nota in tutto il mondo che offre l’opportunità di comprare cimeli sportivi storici. A partire dalla prossima stagione estenderà le opportunità anche ai tifosi del Cesena, proponendo nuove aste con le maglie indossate e autografate dai giocatori bianconeri.