Nuova partnership con Genefit di Tony Hsu

Era in tribuna, al Manuzzi, nella gara contro il Sudtirol, dopo aver visitato la città e su Instagram aveva pubblicato anche una serie di foto, scrivendo "My adopted city", la mia città adottiva. Ora, Tony Hsu, presidente e amministratore delegato di 3X4 Genetics entra ufficialmente nel mondo bianconero. Proprio ieri il Cesena ha ufficializzato una nuova partnership con Genefit, divisione performance e fitness di 3X4 Genetics, azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni sanitarie basate sulla genetica. "La tecnologia Genefit – si legge nella nota stampa – rivoluziona il metodo di allenamento delle squadre sportive d’élite, combinando lo studio della genetica con l’analisi avanzata delle prestazioni. Grazie a questa collaborazione il Cesena FC potrà attingere alla composizione genetica dei propri atleti, permettendo allo staff tecnico e sanitario di avere accesso a dati mai utilizzati prima. Dall’identificazione di potenziali rischi di infortunio all’ottimizzazione del recupero, il software Genefit fornisce una comprensione globale riguardo le risposte fisiologiche di ciascun giocatore e la sua capacità di adattarsi a regimi di allenamento intensi". "Il Cesena FC è orgoglioso – ha dichiarato il dg Corrado Di Taranto – di avere al proprio fianco un’azienda così importante. L’adozione della tecnologia Genefit rappresenta pienamente la volontà del club di essere sempre più all’avanguardia". "3X4 Genetics è entusiasta di collaborare con il Cesena FC per portare la propria tecnologia in uno degli ambienti sportivi più competitivi del mondo – ha, invece, detto Tony Hsu –. Le ricerche dimostrano che oltre il 60% delle prestazioni atletiche è determinato dalla genetica: sbloccare le conoscenze genetiche offre, quindi, alle squadre sportive un vantaggio competitivo per trasformare le prestazioni dei giocatori e ridurre il rischio di infortuni".