Nuova Virtus Cesena. Secondo successo esterno

Terza partita lontano dalle mura amiche e seconda vittoria per la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena che dopo lo scivolone di Castel San Pietro ha vinto con ampio margine (37-58) contro la Vis Rosa Ferrara nel campionato di basket di serie B femminile. Il successo delle romagnole è valso il quarto posto in (ampia) coabitazione a quota 8 punti, mentre le emiliane restano ferme al palo, ancora a secco di successi.

La partita. Il primo periodo è tutto di marca cesenate con Battistini e Duca che si mettono ai comandi di una Fse determinata a giocare una partita da protagonista; tuttavia alcuni passaggi a vuoto in difesa permettono alle emiliane di restare in scia (10-16 al 10’). Nel secondo quarto per di più Ferrara cambia registro difensivo passando a difendere a zona e Cesena accusa il colpo. Come aggravante si aggiunge una situazione falli che comincia a farsi preoccupante, ma le romagnole riescono a limitare i danni e ad andare all’intervallo lungo con un due possessi di vantaggio (23-27 al 20’). La Nuova Virtus rientra dagli spogliatoi cercando di ritrovare il giusto ritmo di gara, aumentando la fluidità della manovra e trovando buone soluzioni in attacco con Pollini al tiro pesante, Duca a dettare legge sotto canestro e Battistini a perforare il cuore dell’area avversaria.

Solo una tripla segnata da Ferrara allo scadere impedisce alla Nuova Virtus di prendere definitivamente il largo (32-41 al 30’). La chiusura della pratica è comunque rimandata di poco: negli ultimi dieci minuti infatti emerge finalmente tutta la superiorità delle cesenati che con un parziale di 17-5 chiudono i conti. A riguardo sono importanti in particolare i contributi di una rinvigorita Clementi e dell’energica Guidi che erige un muro davanti al canestro cesenate.

Ecco iIl tabellino della Nuova Virtus: Guidi 5, Gori 2, Giorgini, Clementi 8, Pollini 10, Battistini 13, Cedrini, Duca 11, Andrenacci 7, Mezzini 2, Bianconi, Morri. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin.