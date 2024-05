Nuova Virtus da applausi. Anche Fidenza finisce ko

L’ultimo appuntamento della stagione di basket femminile di serie B per la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena è coinciso con una nuova vittoria della squadra di coach Luca Chiadini, che si è congedata davanti ai propri tifosi e al proprio settore giovanile battendo Fidenza 59-51.

Fin dalle prime battute le virtussine impongono il proprio ritmo e solo qualche disattenzione difensiva permette a Fidenza di chiudere in svantaggio solo di due punti la prima frazione di gioco.

Il tempo di rinfrescarsi e adattarsi alla temperatura primaverile che nel secondo e soprattutto nel terzo quarto la Nuova Virtus Cesena allunga grazie alle ottime giocate offensive prima di Girelli, poi di Battistini e Andrenacci scavando un solco che toccherà anche il +20.

Gli ultimi dieci minuti della stagione sono nel segno delle rotazioni e alla sirena finale la corsa in campo delle numerose atlete del settore giovanile e del minibasket sancisce l’inizio dei festeggiamenti per la salvezza già ampiamente messa in archivio le scorse settimane.

La festa è poi proseguita all’esterno del Palaippo con l’ormai tradizionale cena in compagnia.

Bellissima la cornice di pubblico, con tanti tifosi, famiglie e atlete del vivaio a salutare le proprie beniamine, magari sognando un giorno di calcare il Palaippo con la maglia bianconera.