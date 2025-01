Nuova Virtus, scontro diretto con Piumazzo

Nuovo scontro diretto in vista per la Nuova Virtus Cesena, che domani, alle 18, sarà impegnata sul campo delle ‘Piumazzo Sisters’ nella quindicesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di basket femminile di serie B. La squadra di coach Chiadini dovrà in ogni caso recuperare anche il match contro Rimini (in programma il 29 gennaio in riviera) prima di poter ufficializzare il giro di boa. La gara alle porte sarà un nuovo importante test per le cesenati, che dopo aver chiuso il 2024 in crescendo, inanellando successi frutto dell’ottimo lavoro svolto in palestra, hanno iniziato il nuovo anno con un passo falso, cadendo in casa 50-63 contro Valdarda, un’altra contendente per i piani altissimi della classifica, che ha approfittato della situazione per staccarsi di due punti e andare a occupare il terzo posto in solitaria a quota 20. Lo scalino sotto è invece affollatissimo: tra le quattro squadre che sgomitano per farsi largo, ci sono sia Cesena che Piumazzo, oltre a Castel San Pietro e Rimini.

La gara si annuncia durissima, ma l’occasione è ghiotta per ritrovare in fretta il giusto ritmo, peraltro misurandosi con una diretta concorrente. La compagine romagnola, che certamente paga in fatto di esperienza vista la giovane età del roster, mediamente poco più che ventenne, ha però dimostrato di avere il talento che serve per salire di colpi nei momenti difficili.

Questa sera intanto scenderà in campo anche la Cesena Basket 2005, squadra maschile impegnata nel torneo di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Marco Vandelli, che fino a oggi ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, andrà a caccia di punti sul campo amico del PalaIppo, dove alle 21 arriverà Villa Verucchio. I riminesi precedono i biancazzurri di quattro punti (14 contro 10) e di una posizione (settimi contro ottavi). Una vittoria oggi sarebbe dunque particolarmente preziosa, anche nell’ottica della seconda fase del campionato, ormai alle porte.

Luca Ravaglia