Nuove gestioni negli stabilimenti balneari

Il Bagno Faustina ha un nuovo padrone in cucina. Il ristorante, il bar e la pizzeria dello storico stabilimento balneare nel centro di Cesenatico, da quest’anno sono infatti gestiti dalla società "Romagna e Tradizione" della famiglia dell’imprenditore Massimiliano Lunedei, il quale al suo fianco ha portato la sorella Laura, mamma Tina e papà Giorgio. Ci sarà qualche novità in questa cucina molto apprezzata, con una impostazione centrata sul far gustare buone ricette ad un prezzo equo, come ci anticipa lo stesso Lunedei: "Manteniamo la linea del Faustina, con la novità del servizio in terrazza che sarà curato dai camerieri e non più a self service. Copriamo tutte le fasi della giornata, dalle colazioni agli aperitivi, il pranzo e la cena. Il punto forte è la cucina di pesce, con poche varianti di terra prevalentemente per bambini, ma ci sono anche interessanti proposte di poke e insalate. Il menù cambia due volte alla settimana in base al pescato, perchè puntiamo sulla cucina tradizionale con tanto pesce fresco e qualche innovazione, ma senza stravolgere. Il nostro obiettivo è far mangiar bene gli ospiti, con qualità e porzioni giuste, da assaporare con i piedi sulla sabbia. Manteniamo la semplicità ed un rapporto fra qualità e prezzo sempre buono e onesto. La materia prima costa, ma conteniamo i prezzi da 11 a 17 euro al piatto, non di più". Massimiliano in questa avventura cura la direzione e l’organizzazione del locale e dello staff, potendo contare su mamma Tina in cucina che lavora assieme allo chef, la sorella Laura responsabile del bar e papà Giorgio che è il jolly e si occupa dell’accoglienza. La spiaggia del Bagno Faustina rimane invece con la conduzione dello storico balneare Eugenio Poletti, assieme al figlio Andrea ed alla moglie Ornella. Sulla spiaggia di Cesenatico sono tante le novità nella gestione degli stabilimenti balnerari. Il Bagno Zadina da quest’anno passa sotto la conduzione dei concessionari del Bagno Chery, a Ponente il Bagno Paradiso va a Matteo Farabegoli ex bagnino di spiaggia dello stesso Paradiso, mentre il Pasquina passa da Giorgia Boschetti dell’Osteria Erba Luce ad un’altra imprenditrice, Camilla Lughi. Nella zona centro Levante cambia la gestione del bar e del ristorante del Bagno Giardino. A Valverde la gestione del Bagno Sporting è stata rilevata dalla società dell’imprenditore Michele Canali, volto noto in riviera per aver gestito diversi alberghi a Cesenatico assieme alla famiglia. A Villamarina invece il Bagno Davide è stato rilevato da Andrea Benini, figlio del balneare Massimo Benini, concessionario del Bagno Alberto. Si tratta di affitti e affitti di azienda e non di compravendite, perchè i balneari sono concessionari e non proprietari.

Giacomo Mascellani