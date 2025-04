"Nuovi orizzonti con l’informatica"

Gaudenzio Garavini è presidente della Fondazione ‘Its Academy Adriano Olivetti’ che organizza a Cesena corsi di informatica. "Seguono i nostri corsi giovani diplomati dai 18 anni in su. I corsi Its a Cesena sono di 2000 ore biennali di cui la metà di stage (800 ore di stage divise in due anni), più attività in laboratori e lezioni in aula teoriche. Al momento abbiamo 40 ragazzi e ragazze iscritti. Abbiamo un corso ‘Cloud Devops’, corso di informatica tipo vecchio programmatore di software, per imparare a installare software e configurare sistemi informatici reti e data center. E abbiamo un corso sulla ‘Cyber Sicurezza informatica’, che permette di prevenire e impedire attacchi informatici che sono all’ordine del giorno soprattutto nelle pubbliche amministrazione.