Nuovi raccoglitori per i rifiuti nel centro storico

Nuovi raccoglitori in acciaio corten, progettati e prodotti dal maestro fabbro Davide Caprili per il centro storico di Savignano. È in corso in questi giorni l’allestimento di 30 nuovi raccoglitori per la spazzatura nel centro cittadino realizzati dall’artigiano e maestro savignanese, che andranno a sostituire quelli già presenti, non più consoni in un centro storico millenario, rovinati dall’usura del tempo. Le nuove strutture, 40 per 40, per 1.05 metri di altezza, conferiranno un tocco di eleganza al centro città grazie al colore caldo del materiale al disegno, arricchito dal logo del Comune, realizzato in acciao inox. I contenitori saranno allestiti in piazza Giovanni XXIII, piazza Borghesi, piazza Faberi, corso Vendemini, corso Perticari, viale della Libertà, via Togliatti. I precedenti contenitori verranno sostituiti per lasciare spazio alle opere "d’autore" che non solo avranno un piacevole impatto alla vista ma anche un aspetto moderno e funzionale oltre che il fondamentale ruolo di contribuire all’ordine e al decoro urbano. Dice Roberta Armuzzi, assessore al Verde pubblico e al decoro urbano: "Le opere del maestro Caprili non solo saranno utili ma abbelliranno il nostro centro storico. Potersi avvalere del lavoro di un artigiano della nostra città, che è anche un artista riconosciuto in Italia e all’estero, ha un valore doppio".

Ermanno Pasolini