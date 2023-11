Nuovo Bufalini a rischio. Ausl: "Presi accorgimenti"

"Con riferimento alle dichiarazioni del movimento Cesena Siamo Noi è opportuno chiarire quanto segue al fine di non alimentare inutili allarmismi intorno ad un intervento di edilizia sanitaria di certa rilevanza strategica per la Romagna". Inizia così un comunicato emesso ieri pomeriggio dall’Azienda Usl della Romagna, ma senza alcuna firma. Si riferisce a un articolo pubblicato ieri dal Resto del Carlino relativo a un ampio studio dal titolo ‘Il nuovo ospedale Bufalini di Cesena: un monumento all’imprudenza?’ realizzato da un gruppo di sei attivisti di Cesena Siamo Noi che fa capo al Gruppo consigliare rappresentato da Denis Parise.

"La realizzazione del nuovo ospedale di Cesena – si legge nel comunicato dell’Ausl – già nelle prime fasi di studio ha affrontato le criticità presenti nell’area con tecnici esperti che hanno espresso il giudizio positivo sulla compatibilità dell’area con l’intervento. Trattasi di valutazioni necessarie appunto nella primissima progettazione per ovvie ragioni.

Giova precisare che nella fase attuale del procedimento, autorevoli enti deputati ad esprimere il loro parere hanno espresso la compatibilità dell’opera in sede preliminare chiedendo inoltre l’inserimento di interventi ad ulteriore tutela di aspetti ambientali presenti nell’area. Nel merito di quanto sopra in sede di richiesta di parere dei vari enti interessati, tra i quali il Consorzio di Bonifica della Romagna, lo stesso in data 27 gennaio 2023 così si è espresso: “…Sulla base della relazione idraulica-idrologica pervenuta in sede di Conferenza di Servizi, si ritiene che le opere relative al nuovo insediamento ospedaliero siano state concepite nel rispetto dei tiranti idraulici previsti“. È stato sviluppato un attento studio idraulicoidrogeologico, che ha condotto alla realizzazione anche di adeguati bacinivasche di laminazione e compensazione studio debitamente sottoposto a parere degli Enti interessati. Si è inoltre eseguita una progettazione con tecnologie di alta prestazione per impermeabilizzare i piani interrati destinati a servizi e alle aree tecniche. Infine va registrato come i recenti tragici eventi del maggio scorso che hanno colpito l’Emilia-Romagna e fortemente anche il Comune di Cesena, non hanno avuto ricadute eo fenomeni critici sull’area del Nuovo Ospedale".