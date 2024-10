Nuovo pacchetto: 3 gare a prezzo speciale

Un’altra occasione per fidelizzare il popolo bianconero alla causa della squadra, offrendo a tutti i tifosi che ancora non sono abbonati, di approfittare dell’occasione di accedere all’Orogel Stadium Dino Manuzzi col prezzo ridotto del 20%. Il Cesena Calcio ha infatti lanciato ieri una nuova vendita in blocco di biglietti dedicati ai prossimi match del ‘Cavalluccio’. ‘Tremendamente conveniente’ è il titolo della campagna che permetterà di assistere ai tre incontri casalinghi contro Brescia (sabato 26 ottobre alle 15), Südtirol (domenica 3 novembre alle 15) e Reggiana (sabato 23 novembre, alle 17.15) a un prezzo speciale rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ogni partita. Tutti i tifosi che non siano già in possesso della tessera stagionale potranno acquistare il pack che vale l’accesso con un unico tagliando e la certezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando oltre il 20%. Inoltre, coloro che sottoscriveranno il pacchetto potranno anche usufruire di uno sconto del 20% per l’acquisto dei prodotti ufficiali del Cesena FC, presso lo store bianconero di Piazza Amendola. ‘Tremendamente conveniente’ può essere sottoscritto sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che presso il Centro Coordinamento di via Veneto. Ecco i prezzi. Tribuna numerata: intero, 115 euro, ridotto under 18, 45 euro; distinti superiori: intero, 70 euro, ridotto under 18, 30 euro; distinti inferiori: intero, 60 euro, ridotto under 18, 25 euro. Nella campagna non rientra la Curva Mare, i cui posti sono già andati esauriti durante la tradizionale campagna abbonamenti.