Occupazione, a marzo 3.260 assunzioni

Per il trimestre marzo-maggio 2023 le imprese della provincia di Forlì-Cesena hanno previsto 3.260 assunzioni previste per il mese di marzo, con una variazione sullo stesso mese 2022 di +370 unità, e 10.600 per il trimestre marzo-maggio, con una variazione sull’analogo periodo dello scorso anno di +1.160 unità. Le entrate previste (65%) si concentrano nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e per il 66% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Nel mese di marzo, una quota pari al 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, mentre il 17% delle imprese prevede di assumere personale immigrato. Nel 70% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Gli ingressi previsti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il trimestre in corso sono 27.650, secondo Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.