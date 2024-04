Oggi allenamento a porte aperte

Dopo la gara contro la Torres, mister Toscano ha concesso un giorno di riposo alla squadra.

I bianconeri torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio per iniziare a preparare l’ultima gara della stagione regolare in programma domenica 28 aprile alle 20 all’Orogel Stadium ’Dino Manuzzi’ contro il Perugia.

Visto che la stagione è tutt’altro che finita e che da lunedì prossimo certo non si penserà ai playoff, ma ci sarà da mettere nel mirino l’assalto alla Supercoppa di serie C, è fondamentale tenere il morale alto e il motore a pieni giri. Per farlo il tecnico ha deciso di affidarsi all’adrenalina che il dodicesimo uomo sa trasmettere anche in settimana. La seduta di oggi dunque, che è in programma al centro sportivo Rognoni di Villa Silvia a partire dalle 14.30, sarà a porte aperte, accessibile dunque anche ai tifosi. Proprio come era stato in occasione della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro il Pescara che aveva sancito il matematico ritorno in cadetteria, il tecnico ha dunque scelto di ricaricare le batterie del gruppo chiedendo la collaborazione del popolo bianconero.