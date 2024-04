Oggi il firma-maglie allo store

Oggi il popolo bianconero avrà l’opportunità di incontrare dal vivo gli atleti della prima squadra, protagonisti di una promozione in serie B con quattro gare d’anticipo che è entrata di diritto nella storia del club.

Quindicimila persone (le stesse che hanno letteralmente blindato il Manuzzi nella partita che ha sancito il salto di categoria) non ci staranno tutte allo store ufficiale del Cavalluccio in piazza Amendola, ma oggi chi vorrà incontrare Ogunseye, Pisseri, Silvestri, Donnarumma, Pierozzi e Klinsmann potrà farlo a partire dalle 17.30 per il firma-maglie, o per uno scatto con il proprio idolo bianconero.

Al netto delle ultime prodezze del Cesena, l’occasione sarebbe ghiotta anche per acquistare una delle maglie dedicate alla promozione e, già che si è lì, marcarla per sempre con la firma dei giocatori.

Un ricordo che rimarrà per sempre e, con un solo colpo d’occhio, potrà far riaffiorare alla mente l’adrenalina e la pelle d’oca di quel gol che ha sancito il ritorno alla B dopo sei, lunghissimi, anni.