Oggi incontro su povertà e alimentazione

Le Cucine popolari di Cesena promuovono per oggi alle 17.30 nella loro sede presso l’istituto don Baronio un incontro culturale sui temi della povertà e dell’alimentazione.

"Sarà l’occasione – commentano le Cucine popolari - per approfondire i temi cari alle cucine insieme allo storico Matteo Banzola che dialogherà con Gian Paolo Castagnoli". Matteo Banzola, storico, collabora con l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia e con il Centro Studi di Storia del Lavoro di Imola. Si occupa prevalentemente di storia economica e sociale e di storia della psichiatria". "Le cucine popolari – proseguono i promotori dell’incontro – da quando si sono costituite in città, alla attività prevalente della preparazione di pasti affiancano iniziative culturali di approfondimento e riflessione". Dopo l’incontro alle 19 seguirà il buffet per tutti i partecipanti.