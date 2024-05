Olimpiadi di matematica. Sfida tra mille cervelloni

A Cesenatico ieri sono iniziate le finali nazionali dei "Campionati di Matematica", noti a tutti come Olimpiadi della Matematica. Si tratta di gare di soluzione di problemi rivolte ai ragazzi delle scuole superiori, selezionati su una base di circa 150mila studenti. La manifestazione è curata dall’Umi, l’Unione Matematica Italiana e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al tipo di problem solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare ai ragazzi una matematica diversa e più interessante di quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. Questa iniziativa si svolge in Italia dal 1985 e quest’anno si è giunti pertanto alla 40esima edizione. I migliori sei studenti andranno poi a formare la squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, che vengono organizzate ogni anno in una nazione diversa e vedono la partecipazione di oltre 100 Paesi. Quest’anno l’appuntamento mondiale è dall’11 al 22 luglio a Bath, nel Regno Unito.

Sulla riviera romagnola sono giunti un migliaio tra studentesse e studenti, per una kermesse di tre giorni che comprende anche le finali nazionali a squadre, di cui quest’anno si tiene la 25esima edizione. Al di là della competizione, per i partecipanti è anche un’occasione imperdibile di incontrare altri studenti da tutta Italia che condividono la passione per la matematica. I partecipanti sono 175 ragazze per la settima edizione della gara a squadre femminili, 840 tra ragazze e ragazzi per la gara a squadre miste e 300 ragazze e ragazzi per la gara individuale. "Se la somma non torna – spiegano gli organizzatori – è perché alcuni e alcune possono essere in più di uno di questi gruppi. Sono solo tre scuole, l’Einaudi di Siracusa, il Fanti di Carpi e il Respighi di Piacenza, ad aver qualificato una squadra femminile alla finale, ma non una mista; alcune scuole sono ben rappresentate anche alla gara individuale ed il più presente è il Liceo Volta di Milano con 9 concorrenti, seguito dal Liceo Ferraris di Torino e dal Liceo Marconi di Carrara con 7, dal Liceo Dini di Pisa e dal Liceo Righi di Roma con 5 concorrenti ciascuno. Nella gara individuale, dei 300 concorrenti, 4 sono del primo anno, 31 del secondo, 53 del terzo, 88 del quarto e 124 del quinto anno pertanto prossimi alla maturità. Le Olimpiadi della Matematica sono sostenute e patrocinate dal Comune di Cesenatico. "Questo è un appuntamento che la nostra città è orgogliosa di ospitare e fa parte della nostra tradizione – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – e l’atmosfera che si respira è bellissima".

Giacomo Mascellani