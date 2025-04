Olimpiadi di ‘Problem solving’. Finale nazionale al Campus

L’11 e il 12 aprile al Campus di Cesena, si terranno la finalissima e la cerimonia di premiazione, dei primi classificati, in ogni tipologia di gara, della diciassettesima edizione delle Olimpiadi di Problem Solving - Informatica e pensiero computazionale (Ops). Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, vede la partecipazione del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (Disi) dell’Università di Bologna - al Comitato Tecnico Scientifico (Cts), e come soggetto organizzatore delle prove finali. Alla finalissima sono ammessi anche il Liceo Righi di Cesena, il Liceo Fulcieri di Forlì e la scuola di Galeata. Per la prova individuale, a gareggiare ci sarà Lorenzo Celli del Righi. L’11 aprile le premiazioni avranno inizio dalle ore 16, con gli interventi di Enzo Lattuca (Sindaco di Cesena), del prof Mirko Viroli (Presidente del Campus di Cesena), di Anna Brancaccio (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici), e della prof.ssa Antonella Carbonaro (Disi, coordinatrice del Comitato tecnico scientifico).