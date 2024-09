Open day alla scuola di musica Casadei

A Savignano sul Rubicone riparte la scuola comunale di musica "Secondo Casadei" con due giornate open day in vista delle iscrizioni. La scuola è nata 43 anni fa e nell’ultimo anno ha avuto 145 allievi ed è una delle più frequentate e apprezzate della regione. Venerdì 6 e lunedì 9 settembre la scuola comunale di musica "Secondo Casadei" aprirà le sue porte per far conoscere a tutti gli strumenti musicali, i docenti e i corsi proposti. Venerdì 6 settembre saranno a disposizione gli insegnanti con violino, chitarra, basso, ukulele, pianoforte, canto, clarinetto, sax, contrabbasso, batteria, percussioni e violoncello, unico strumento che non sarà presente lunedì 9, giornata nella quale, oltre agli strumenti già citati, si potranno scoprire anche il flauto e la fisarmonica.

In entrambe le giornate, dalle 16 alle 17 l’open day sarà dedicato al corso di propedeutica per i bambini dai 3 ai 5 anni, e dalle 17 alle 19.30 rivolto ai ragazzi e agli adulti. Gli open day saranno arricchiti da esibizioni degli allievi con gli insegnanti. Le iscrizioni inizieranno sabato 14 settembre dalle 10 alle 13 per gli allievi già iscritti agli anni scolastici precedenti; riservata agli allievi anche la giornata di iscrizione di martedì 17 settembre, dalle 16 alle 19. Per i nuovi iscritti, le giornate dedicate sono 19, 24 e 26 settembre dalle 16 alle 19 e 21 e 28 settembre dalle 10 alle 13. Le iscrizioni si effettuano presso la scuola comunale di musica "Secondo Casadei", in corso Vendemini 51. In queste occasioni saranno presenti anche i docenti per consigli e informazioni. Sarà possibile iscriversi anche in corso d’anno, durante gli orari di apertura della scuola.

Tutti gli iscritti potranno partecipare gratuitamente al coro adulti o ragazzi, alla musica d’insieme, classica oppure moderna. A questo ulteriore servizio, si aggiunge una importante novità, dedicata agli iscritti adulti: la possibilità di partecipare gratuitamente al corso "L’arte della presenza scenica", tenuto dall’attrice Giulia Baldassarri, per vincere la paura del palcoscenico.

La scuola comunale di musica di Savignano sul Rubicone ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna come Scuola di qualità anche per l’anno 2024/25. Il riconoscimento regionale, oltre alla garanzia di qualità didattica, assicura il vantaggio della detraibilità delle spese di iscrizione. La scuola, promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, a cura della Cooperativa Koinè, mette a disposizione i vari corsie sono inoltre attivi il Coro delle voci bianche, il Coro adulti e i corsi di musica d’insieme classica e moderna e jazz. Per i nuovi allievi è disponibile una prova gratuita di un mese, per la quale è sufficiente il pagamento della sola quota di iscrizione.

Ermanno Pasolini