Operai per lavorazione legno e imballaggi

La società Dierre Service s.r.l. per conto della ditta Orlandi srl di Sant’Angelo di Gatteo (FC), (operante nella produzione di imballaggi industriali in legno e scatole in cartone), cerca 4 operai o operaie per lavorazioni varie nel settore del legno e cartone più imballaggio e utilizzo pistola sparachiodi, lavoro abbastanza pesante, conoscenza della lingua italiana Livello A2, indispensabile il possesso della macchina.

Il presente annuncio è rivolto a candidati

ambosessi.

Si offre un contratto a tempo determinato.

Orario: tempo pieno, lavoro su turni dalle 6.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00, giorno di riposo domenica.

Per candidarsi dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.