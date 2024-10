Operaio di 62 anni muore schiacciato dal bobcat

Ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo di 62 anni ha perso la vita ieri mattina a Borello (Cesena). La vittima, un operaio di origine albanese, è stata schiacciata dal suo bobcat durante una manovra. La squadra di operai era intervenuta in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi da lavoro precedentemente utilizzati all’interno di un cantiere in fase di rimozione e curato da una ditta di un’altra provincia. Tra i mezzi da lavoro c’era anche il bobcat, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45. Dopo aver collocato le apposite rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto dell’attrezzatura da lavoro, la vittima si è messa alla guida della piccola macchina dotata di pala affrontando la salita. Durante la manovra, però, il mezzo si è rovesciato, senza dare possibilità di salvezza a chi lo conduceva. La chiamata dei soccorsi è stata immediata, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’incidente di ieri è purtroppo l’ennesimo di una lunga serie. Lo dimostrano i dati Inail relativi ai primi sette mesi del 2024, che delineano un quadro allarmante per tutta l’Emilia-Romagna, dove si sono registrati in tutto 45.438 infortuni sul lavoro, con 61 decessi. La provincia di Forlì Cesena conta 4.037 casi e 6 decessi. La fascia di età più colpita è quella che va dai 40 ai 60 anni (1.727 casi), seguita dalla quella 20-40 anni (1.354 infortuni). Tra gli over 60 ci sono stati 314 incidenti, mentre i lavoratori più giovani fino a 20 anni contano 642 episodi.

re. ce.