Operatore front-office al Patronato Acli

Il Patronato A.C.L.I. di Forlì-Cesena è alla ricerca di un/a impiegato/a front-office, con esperienza nel settore amministrativo-contabile e che abbia interesse in materia di previdenza ed assistenza, da inserire nella sede di Cesena in Via Pio Battistini n. 20. Indispensabile il diploma di scuola superiore o laurea, automunito/a, buone conoscenze informatiche, propensione alla relazione con il pubblico, disponibilità a prestare servizio sia presso la sede di Cesena che presso la sede di Borello. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre un contratto a tempo determinato.

Orario part time: 33 ore settimanali (dalle 08.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18).

Per candidarsi: dopo esserti registrato/a al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.