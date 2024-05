Ordinanza balneare: resta il divieto di fumo, più spazio per i cani È entrata in vigore l'ordinanza balneare 2024 con nuove regole: più spazio per i cani, divieto di accesso notturno, illuminazione obbligatoria per i bagnini di notte nei weekend estivi e altre disposizioni per garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente sulle spiagge.