Orti di Sant’Anna e Tripark, a settembre ripartono i lavori

A oltre un anno dall’alluvione, proseguono i lavori di ricostruzione delle aree danneggiate al fine di renderle pienamente fruibili e accessibili e di assicurare una piena ripartenza. È questo il caso dell’area ortiva sociale di via Sant’Anna, già interessata da un primo importante intervento, e del Tripark dell’Ippodromo, inaugurato nel 2021 e dedicato alla pratica sportiva della mountain bike, frutto dell’impegno congiunto di Comune e Triathlon Asd. In entrambi i casi l’intervento sarà eseguito dall’amministrazione comunale e finanziato grazie a una donazione per un totale complessivo di 80mila euro. I lavori, che saranno eseguiti a partire da settembre, saranno coperti dalla donazione dell’associazione nazionale delle Cooperative di consumatori – Coop. Gli orti sociali di Sant’Anna sono stati completamente sommersi dall’alluvione e si sviluppano su un terreno di proprietà del Comune (alle spalle della sede dei Vigili del Fuoco). Con questi lavori si procederà con una nuova suddivisione delle aree ortive con tavolame in legno e picchetti, con la collocazione di nuovi armadietti porta-attrezzi all’interno dei due depositi, con la nuova numerazione delle aree ortive, e con ulteriori interventi migliorativi in linea con lo spirito della donazione. L’esondazione del fiume Savio ha completamente sommerso anche un’area posta denominata Tripark. L’intervento in progetto si prefigge di ripristinare la funzionalità dell’area con l’asportazione del terreno argilloso limoso depositato a terra sulle piste utilizzate, con la fornitura e posa di materiale inerte compattato lungo i percorsi.