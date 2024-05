Otto coppie di influencer alla scoperta della riviera

Otto coppie di creatori digitali hanno partecipato al Progetto Influencer organizzato dai Giovani Albergatori di Adac Federalberghi, che si è tenuto a Cesenatico e in alcuni paesi dell’entroterra. Il blog tour è stato articolato in diverse attività di promozione turistica sul territorio. Nella prima giornata c’è stata una visita guidata al Museo della Marineria ed una visita a Cesena e nella cantina Il Glicine. Gli influencer nella giornata successiva sono stati poi accompagnati a Montetiffi e a Sogliano al Rubicone, per poi fare ritorno a Cesenatico in piazza Andrea Costa dove è stato organizzato un giro sulla ruota panoramica della famiglia Rambelli e dove sono state scattate delle belle foto e girati dei nuovi video, per poi arrivare nella zona Ponente della città e visitare piazza Spose dei Marina e gustare una cena di pesce in spiaggia al Bagno 86 Casalounge; l’ultima giornata del tour è stata dedicata al tema "Explore the fisherman’s world" al Centro Studi Calisesi della cooperativa Casa del Pescatore. I giovani albergatori di Cesenatico, complessivamente una ventina e tutti under 40, in questi giorni stanno organizzando l’edizione 2024 del Cesenatico Wine Festival che si terrà il 1° giugno in piazza delle Conserve. Il presidente Torres è carico per questo inizio di stagione: "Il Progetto Influencer fa parte di quelle attività su cui noi giovani abbiamo puntato per promuovere e valorizzare al meglio il nostro territorio. Crediamo fortemente nelle potenzialità di Cesenatico e cerchiamo di far conoscere ai nostri turisti anche il lato culturale e gastronomico, oltre a quello balneare. Cesenatico può essere una meta turistica ambita anche nei periodi meno caldi dell’anno".

g.m.