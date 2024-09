Palio dei Barrocci con i Nomadi, Galimberti, Malgioglio e Jerry Calà

Ci sarà anche Cristiano Malgioglio a Sant’Angelo di Gatteo al prossimo Festival dei Barrocci, nell’ambito della festa parrocchiale di San Michele. Malgioglio, grande paroliere di canzoni immortali cantate da decine di personaggi famosi, è una delle star più amate e pololari della televisione in predicato di andare al prossimo Festival di Sanremo ancora non si sa se come concorrente o co-conduttore con Carlo Conti oppure come ospite d’onore. Da giovedì 19 al 29 settembre a Sant’Angelo di Gatteo avrà luogo la festa parrocchiale di San Michele, meglio conosciuta come "Palio dei Barrocci", con il patrocinio del comune di Gatteo. Il tradizionale Palio dei Barrocci è una gara a staffetta nella quale i rioni di Sant’Angelo di Gatteo si sfidano su una tavoletta con quattro ruote e un manubrio chiamato "Barroccio". Il programma prevede giovedì 19 Stefano Ligi in concerto; venerdì 20 i Nomadi in concerto con prevendita su Ticketone; sabato 21 Jerry Calà e dj set; domenica 22 Mirko Casadei e la Big Band con al pomeriggio le qualifiche del Palio dei Barrocci, Bimbobell show e Luca Regina showman; lunedì 23 Paolo Cevoli con prevendita su Ticketone; martedì 24 i Killer Queen; mercoledì 25 il gruppo Revolution; giovedì 26 Umberto Galimberti con prevendita su Ticketone; venerdì 27 Voglio tornare negli anni ‘90 Live Show; sabato 28 Cristiano Malgioglio e il gruppo Pop Deluxe; domenica 29 Palio dei Barrocci e fuichi d’artificio. Al pomeriggio Lucilla. Per programma completo e menù gastronomico: paliodeibarrocci.it. Tutti i giorni stand gastronomici aperti dalle 19 con possibilità d’asporto. Tutti gli eventi sono gratuiti, a parte la serata dei Nomadi, Paolo Cevoli e Umberto Galimberti. Inizio sempre alle 21.30. Info: 338-9171439.

Ermanno Pasolini