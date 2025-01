Parcheggio, guasto salato. Per ripararlo 120mila euro

Costerà oltre 120.000 euro alle casse di Energie per la città, società controllata interamente dal Comune, il guasto che all’inizio di dicembre ha bloccato 17 autovetture all’interno del parcheggio a silos Barriera 1. Lo si evince dalla risposta che il vicesindaco con delega alla mobilità, oltre che a lavori pubblici e sport, Christian Castorri ha dato all’interrogazione presentata l’8 gennaio scorso dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Imperato.

Per la verità i costi complessivi saranno superiori, perché la somma di 120.000 euro è solo quella necessaria per il ripristino del guasto. In aggiunta ci sono i soldi rimborsati ai proprietari delle auto bloccate nel parcheggio per il noleggio delle auto sostitutive ed eventuali danni. Inoltre sono da considerate i mancati introiti per il mancato funzionamento della struttura meccanizzata dal 4 dicembre alla fine di questo mese di gennaio (i lavori di ripristino dovrebbero terminare a giorni) e l’inagibilità di tre posti auto che dovranno restare bloccati per chissà quanto tempo.

Come si ricorderà, il guasto è avvenuto alle 20 del 4 dicembre scorso: a causa di un’anomalia sul sistema di controllo della posizione del carrello traslatore il meccanismo del parcheggio si è bloccato. Inutile l’intervento dei tecnici di Energie per la Città e di Soilmec: le 17 auto presenti nella struttura sono rimaste bloccate. Per farle uscire è stato necessario un lavoro che si è protratto fino al 12 e 13 dicembre, quando le 17 auto sono state riportate alla luce manualmente.

Nei giorni successivi il carrello che si era guastato è stato recuperato e portato a Pievesestina nell’officina Soilmec. Due giorni fa sono iniziati i lavori di montaggio all’interno del silos della struttura riparata, dovrebbero terminare in settimana.

Resta da fare una considerazione: nel 2018 l’azienda pubblica Atr ha acquisito tutti i parcheggi in struttura dalla società Parcheggi che faceva capo al Gruppo Trevi e alla famiglia Trevisani (1062 posti auto) con un costo di 6,5 milioni di euro, pur essendo evidente che i marchingegni elettromeccanici dei silos automatici avevano una crescente probabilità di guastarsi ogni giorno che passava. Recentemente la gestione è passata all’azienda comunale Energie per la Città che ha assunto il personale della Parcheggi spa,, mentre la manutenzione viene effettuata dalla Soilmec.