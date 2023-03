’Parole di disordine’, il dibattito odierno su amore e ruoli di genere

Parte oggi al teatro Dolcini di Mercato Saraceno ’Diverso dal solito’, il nuovo ciclo di appuntamenti con Roberto Mercadini ed esperti, sui diritti civili e linguaggio inclusivo. Tre appuntamenti per portare in scena femminismo, ’LGBTQIA’, parità di genere e lotta alle discriminazioni con la poeta e femminista Eugenia Galli, il Presidente Arcigay Rimini Marco Tonti (nella foto), la sociolinguista Vera Gheno e l’attivista e scrittrice Federica Fabrizio. I tre appuntamenti sono curati e condotti da Roberto Mercadini. "Abbiamo scelto di dare spazio a temi di grande rilevanza civile e culturale in veste teatrale: femminismo, LGBTQ, stili di vita alternativi in genere - spiega Roberto Mercadini - per creare tre appuntamenti in cui mettere in scena diritti civili e linguaggio inclusivo".

Oggi alle 17 andrà in scena ’Parole di disordine’. Protagoniste del pomeriggio saranno le nuove parole: LGBTQIA+, Trans, Cis, Terf, Swerf e via dicendo. Il dibattito odierno sull’amore, la sessualità, i ruoli di genere è infatti fitto di parole nuove che tentano di mettere ordine nella complessità del reale, ma che, al contempo, possono disorientare e confondere chi abbia poca confidenza con esse. Di questo, e tanto altro ancora, Roberto Mercadini parlerà con Eugenia Galli (poeta, femminista, autrice di alcune coraggiose poesie sul sex work) e Marco Tonti (presidente di Arcigay Rimini ’Alan Turing’).

Il secondo appuntamento con ’Diverso dal solito’ sarà venerdì 7 aprile alle 21 con Grammamanti insieme a Vera Gheno. A chiudere questa prima edizione della rassegna sarà, venerdì 14 aprile alle 21, Federica Fabrizio conosciuta sui social come @Federippi, nata a Matera nel 1996. Ingresso: 10 euro. Prevendita liveticket: https:bit.lyStagioneDolcini. Prenotazioni al 370 3685093 (ore 15-19).