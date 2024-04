Pascoli e la cucina delle emozioni

Questa sera alle 20.45 la Biblioteca Gastronomica del Rubicone a Savignano in corso Vendemini nel comparto del Suffragio, si presenta al pubblico il libro "Giovanni Pascoli, la cucina delle emozioni", pubblicazione promossa dal Comune di San Mauro Pascoli, curata dalla gastronoma Carla Brigliadori per la società editrice "Il Ponte Vecchio" di Cesena. Questo volume risulta prezioso perché permette di conoscere Pascoli nella sua quotidianità domestica, nella semplicità dei gesti, riuscendo a cogliere una delle tante sfumature della sua personalità. Gli amici del poeta lo descrivono intento a tirare la pasta con un grembiule intorno alla vita e il mattarello tra le mani, a travasare il vino, a impastare e cuocere il pane, questi ultimi, pane e vino, definiti dal Pascoli i suoi cibi preferiti", dall’introduzione della sindaca Luciana Garbuglia, presente alla serata. Il rapporto di Pascolì, Zvanì, con la cucina rivela una profonda passione per i sapori di famiglia conosciuti nella casa di San Mauro ed esportati in quella toscana, grazie alla sorella Mariù. Ma la memoria di quei sapori, odori, sentimenti si fece anche intensa ispirazione per alcuni poemi come "Il desinare", "La tovaglia" e "La piada". La serata, con le preparazioni di Carla Brigliadori, i commenti di Rosita Boschetti, direttrice del Museo Parco Casa Pascoli e i contributi di Anna Brancaleoni, Maurizio Camilletti produttore delle teglie di terracotta per cuocere la piadina e il "Fulesta" Sergio Diotti, si propone di far conoscere questi aspetti intimi di Pascoli e di far rivivere le intense emozioni che ancora oggi ci legano ad alcuni prodotti della tradizione romagnola. La Biblioteca Gastronomica del Rubicone è nata da un’idea di Sergio Diotti ed Emanuela Turroni, supportata da Ossteria! Trattoria con Pizza, Libreria Holt, Natura Magica APS, con il contributo del Comune di Savignano sul Rubicone, Chef to Chef/Emilia Romagna Cuochi, Condotta Slow Food Cesena. Ingresso libero, consigliata la prenotazione 320-0404136

Ermanno Pasolini