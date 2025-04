Pasquetta in maschera. Ultimi ritocchi ai carri

Ultimi giorni di lavoro per i gruppi che partecipano alle sfilate con il loro carro mascherato. Alcuni hanno completato quasi tutto, altri invece devono finire di colorare i grandi pupazzi e non è escluso che dovranno lavorare anche il giorno di Pasqua. Tutti i carri devono poi installare gli impianti della musica e provare i movimenti idraulici che fanno muovere di qua e di la i personaggi e li elevano in alto fin sopra le case di corso Mazzini a Gambettola. A parte ci sono i figuranti che saliranno sui carri mascherati, in totale sono un migliaio e tutti devono provare il proprio costume. Infine ci sono da applicare nelle fiancate dei carri mascherati i grandi cartelloni pubblicitari degli sponsor. Ultimo lavoro, proprio l’ultimo prima della partenza di domani fissata alle 15,30 è quello di caricare i sacchi di coriandoli da sparare sul pubblico e le caramelle, uova di cioccolato e palloni da lanciare sui marciapiedi e ai balconi delle case. Nelle due sfilate saranno lanciate: 70 quintali di caramelle, 15 mila palloni, 500 sacchi di coriandoli. In totale i carri allegorici saranno 20, di cui cinque di prima categoria, quattro di gruppi locali e uno di Forlì, 15 quelli di seconda categoria, provenienti da paesi e città della Romagna. Tra questi, sfileranno due carri speciali: il carro di apertura realizzato dall’Associazione Gambettola Eventi che vedrà la presenza delle maschere Gambino e Sgambetta accompagnate dai ragazzi delle associazioni CAD Coop Sociale Onlus e la Cooperativa Insieme per Crescere di Forlimpopoli, e il carro dell’inclusione realizzato dall’Associazione GRD Genitori Down di Cesena. Questo impegno è frutto del lavoro congiunto delle associazioni per permettere ai ragazzi di partecipare alla creazione e alle sfilate del Carnevale, attivando un inedito impegno simbolo di partecipazione e integrazione. A scegliere il carro più bello fra i 5 di prima categoria sarà come sempre il pubblico con il proprio voto sul biglietto d’ingresso, più una giuria tecnica. A confermare la sensibilità del Carnevale della Romagna nei confronti dei temi dell’inclusione ci saranno in sfilata due carri speciali dedicati ai ragazzi meno fortunati. La seconda sfilata ci sarà sabato in notturna, i carri mascherati sfileranno sotto le luci, preceduti da bande musicali e gruppi in maschera a piedi. I prezzi dei biglietti d’ingresso al Carnevale di Romagna sono bassi: adulti 12 euro, ragazzi dai 12 anni in su pagano 5 euro, i bambini fino a 12 anni non pagano e non pagano i portatori di disabilità e i loro accompagnatori.

Vincenzo D’Altri