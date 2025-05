Ruba un computer. Arrestato 50enne

Ha rubato un computer, ma non è riuscito a farla franca ed è stato arrestato. I carabinieri di San Mauro Pascoli, coadiuvati dai colleghi di Roncofreddo, hanno arrestato un 50enne, residente nel riminese, presunto responsabile del reato di ‘rapina impropria’. I militari, allertati da alcuni testimoni, sono intervenuti presso un negozio del Romagna Shopping Valley a Capanni di Savignano sul Rubicone perché era stata segnalata la presenza di un uomo sorpreso dalla vigilanza mentre tentava di allontanarsi dal negozio senza pagare, con un personal computer nascosto nello zaino. L’uomo aveva dato segni di escandescenza e avrebbe più volte strattonato la donna che lo inseguiva cercando di fermarlo. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, lo hanno immediatamente bloccato e immobilizzato, scongiurando la fuga e riportando la situazione alla calma. La merce, recuperata, è stata subito dopo restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, portato in carcere a Forlì, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta ieri. Il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare in carcere a Forlì.

e. p.