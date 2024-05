Passa il Giro, via Emilia chiusa

Venerdì passa il Giro e il traffico si ferma. La 13esima tappa della corsa rosa da Riccione a Cento interesserà anche le strade di Cesena che per due ore e mezza saranno chiuse alla circolazione. Ecco le strade interessate: via Emilia Levante, rotonda Case Finali, via G. Marconi, viale G. Oberdan, via G. Bovio, via Europa, via Zuccherificio, Ponte del Risorgimento, via G. Matteotti, via C. Cattaneo, ss.9 via Emilia Ponente. Da qui i ciclisti proseguiranno verso Bertinoro, Forlimpopoli e Forlì. Dalle 11:15 alle 14:30 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione sud della Secante da Ponte Pietra fino al termine della SS726 Tangenziale con uscita obbligatoria allo svincolo 2 e contestuale chiusura del relativo ingresso in direzione sud. Contestualmente, dalle 11:30 alle 15 si procederà con la chiusura degli svincoli di uscita dalla E45 di Cesena Ovest, in entrambe le direzioni. Il passaggio dei ciclsti i è previsto intorno alle 13:50, con previsione di uscita dal territorio da parte dell’ultimo atleta alle 14:07. Saranno in servizio 50 agenti della Polizia Locale, che lavoreranno in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine, e circa 90 volontarie e volontari.