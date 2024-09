Piazze calde Cesena, dove il calcio è una fede

L’atmosfera è già quella calda e invitante della B ritrovata dopo una rinascita e sei stagioni; curiosità, eccitazione sportiva, la partenza sprint dei sei punti nelle due gare casalinghe (con Carrarese e Catanzaro) ha dimostrato come la squadra bianconera possa giocarsela con tutti, puntare almeno alla salvezza e tale convinzione è stata rafforzata anche dalle buone prestazioni nonostante le sconfitte di Reggio Emilia con il Sassuolo e di La Spezia. Ora, poi, si avvicina il derby, rivalità accesa con il Modena da sempre tra due veterane della B (33 presenze per i romagnoli, ben 53 per i gialloblù e meglio ha fatto solo il capoclassifica Brescia con 66 volte), tra due tecnici che hanno significato qualcosa e anche di più per entrambe le città.

Questa passione è stata tangibile anche martedì sera quando allo Store bianconero di piazza Amendola oltre 150 tifosi hanno accolto l’arrivo per lo speciale appuntamento ‘firma maglie’ di due idoli di casa come Tommaso Berti e Andrea Ciofi, dell’emergente centrocampista Matteo Francesconi e del difensore Massimiliano Mangraviti. Il nutrito gruppo di supporter ha perdonato ai bianconeri anche il ritardo di un’ora. Ma non deve sorprendere, in città il Cesena è una fede tramandata di generazione in generazione e la conferma è immediata, la piazza bianconera per la stagione in corso a livello italiano, quindi dalla serie A alla C, è al ventunesimo posto come abbonamenti (in testa Inter e Milan a quota 40.000) con il dato di 7.889 tessere escluse ovviamente promozioni particolari con pacchetti per gare limitate. Quarto posto in serie B, con davanti piazze metropolitane come Genova (Sampdoria, 19.405 abbonati), Palermo (13.165) e Frosinone (8.168). Una classifica quindi assoluta a livello italiano, su 90 squadre il Cesena è ventunesimo e precede una formazione di C come il Vicenza ma bacino storico calcistico (7.055) e davanti al diciottesimo posto un’altra squadra di C ma da città metropolitana, proprio il Catania (12.273) dell’ex mister bianconero Mimmo Toscano. Importante il numero dei 7.889 abbonati al Manuzzi, ad esempio la scorsa stagione in un Parma accreditato per vincere il campionato come poi è stato i fedelissimi furono meno, 7452. Così la particolare classifica nei primi dieci posti vede questo ordine: Inter e Milan 40.000, Roma 38.000, Genoa 28.093, Lazio 28.000, Napoli 22.000, Lecce 21.677, Bologna 20.000, Sampdoria 19.405, Juventus 18.500.